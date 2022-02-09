Ученые выяснили, как Омикрон проникает в клетки организма

Результаты анализа подтвердили, что многие из мутаций создают новые солевые мостики и водородные связи между белком spike и клеточным рецептором человека под названием ACE2.

Стало известно, что Омикрон имеет более высокое связывающее взаимодействие, чем другие штаммы. Это выяснили ученые медицинского факультета Университета Британской Колумбии.

Об этом пишет Science.

Согласно отчету, результаты анализа с почти атомным разрешением с помощью криоэлектронной микроскопии показывают, что сильно мутировавшая версия Omicron связывается с клетками человека и заражает их.

«Понимание молекулярной структуры белка вирусного шипа очень важно, поскольку это позволит нам в будущем разработать более эффективные методы лечения против омикрон и родственных вариантов. Анализируя механизмы, с помощью которых вирус заражает клетки человека, мы сможем разработать более эффективные методы лечения, которые прервут этот процесс и нейтрализуют вирус», — добавил профессор Шрирам Субраманиам, участник исследования.

Он сказал, что белок шип на внешней стороне коронавируса позволяет SARS-CoV-2 проникать в клетки человека, а штамм Omicron содержит 37 мутаций в белке шип, что в три-пять раз больше, чем у его предшественников.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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