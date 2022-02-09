Ученые выяснили, как Омикрон проникает в клетки организма

Стало известно, что Омикрон имеет более высокое связывающее взаимодействие, чем другие штаммы. Это выяснили ученые медицинского факультета Университета Британской Колумбии.
Об этом пишет Science.
Согласно отчету, результаты анализа с почти атомным разрешением с помощью криоэлектронной микроскопии показывают, что сильно мутировавшая версия Omicron связывается с клетками человека и заражает их.
«Понимание молекулярной структуры белка вирусного шипа очень важно, поскольку это позволит нам в будущем разработать более эффективные методы лечения против омикрон и родственных вариантов. Анализируя механизмы, с помощью которых вирус заражает клетки человека, мы сможем разработать более эффективные методы лечения, которые прервут этот процесс и нейтрализуют вирус», — добавил профессор Шрирам Субраманиам, участник исследования.
Он сказал, что белок шип на внешней стороне коронавируса позволяет SARS-CoV-2 проникать в клетки человека, а штамм Omicron содержит 37 мутаций в белке шип, что в три-пять раз больше, чем у его предшественников.
Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.
Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы
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