Ученые выяснили, насколько новый подвариант «омикрона» устойчив к вакцинам

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что новый подвариант штамма «омикрон» BA.5 более устойчив к вакцинам, чем предыдущие варианты.

Пандемия еще не закончилась, поскольку коронавирус продолжает мутировать во всем мире и вызывает беспокойство у экспертов. Недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало, что новый подвариант штамма «омикрон» в четыре раза более устойчив к вакцинам, чем предыдущие варианты.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Речь идет о подварианте COVID-19 BA.5 «Омикрон». Ученые выяснили, что он более заразен и вакцины Moderna и Pfizer в четыре раза менее эффективны против него, по сравнению с другими штаммами вируса. Считается, что новый подвариант COVID-19 способствовал недавней волне новых инфекций в Израиле.

Руководитель отдела исследований вакцин в клинике Мэйо в США Грегори Поланд назвал новый подвариант вируса «гиперконтагиозным», подчеркнув, что на данный момент от него существует очень слабая защита с точки зрения заражения.

Помимо подварианта BA.5 специалисты в области здравоохранения внимательно наблюдают за мутацией подварианта коронавируса BA.2.75, прозванной «Центавром», который появился в нескольких странах.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что вирус распространяется свободно, и многие страны не справляются с бременем болезни эффективно. Новые волны вируса еще раз демонстрируют, что пандемия не закончилась.

«Курсор» писал ранее, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19.