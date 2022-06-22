Израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19

Исследователи предполагают, что ослабленный ответ антител, особенно в нижних дыхательных путях этих хронических пациентов, может помешать полному выздоровлению от вируса и привести к многократной мутации вируса во время длительной инфекции. Другими словами, исследователи объясняют, что способность вируса выживать и воспроизводиться в организме пациента с ослабленным иммунитетом без ограничений приводит к эволюции многих вариантов.

Кроме того, варианты, обнаруженные среди хронически больных COVID-19, несут многие из тех же мутаций в своей эволюции, что и варианты, вызывающие озабоченность при тяжелых заболеваниях, особенно те мутации, которые связаны с уклонением от убивающих болезнь антител.

Новые результаты показывают, что, хотя быстро распространяющиеся варианты редки среди многих штаммов, переносимых пациентами с ослабленным иммунитетом, вероятность возрастает, и они действительно возникают, когда глобальные показатели инфицирования резко возрастают.

Исследование проводилось под руководством профессора Ади Стерн и доктора философии, студентки Шери Харари из Школы биомедицины и исследований рака им. Шмуниса на факультете естественных наук Тель-Авивского университета в сотрудничестве с докторами Яэль Паран и докторами Сьюзи Мейер из Тель-Авивского медицинского центра Сураски (Ихилов). Он был опубликован в престижном журнале Nature Medicine.

Профессор Стерн объясняет, что с момента вспышки COVID-19 скорость развития вируса несколько озадачивает. В течение первого года пандемии наблюдалась относительно медленная, но постоянная скорость мутаций. Однако с конца 2020 года в мире наблюдается появление вариантов, характеризующихся большим количеством мутаций, намного превышающим скорость, наблюдаемую в течение первого года. Появились различные научные гипотезы о связи между хроническими больными COVID-19 и скоростью накопления мутаций, но ничего окончательного пока не доказано.

В этом новом исследовании профессор Стерн и его команда проливают свет на некоторые части этой сложной головоломки и пытаются ответить на вопрос о том, как формируются варианты.

Профессор Стерн объясняет: «Коронавирус характеризуется тем, что в каждой популяции есть люди, которые становятся хронически инфицированными. В случае этих пациентов вирус остается в их организме в течение длительного периода времени, и они подвергаются высокому риску повторной инфекции. Во всех наблюдаемых до сих пор случаях это были пациенты с ослабленным иммунитетом — часть их иммунной системы повреждена и не может функционировать. С точки зрения биологической эволюции, эти пациенты представляют собой «инкубатор» для вирусов и мутаций — вирус долго сохраняется в их организме и успешно адаптируется к иммунной системе, накапливая различные мутации».

Исследование включало обследование хронических пациентов с COVID-19. По словам профессора Стерна, результаты показывают сложную картину. С одной стороны, не было обнаружено прямой связи между лечением препаратами против COVID-19 и развитием вариантов. С другой стороны, исследование показало, что, вероятно, ослабленная иммунная система пациентов с ослабленным иммунитетом создает давление для мутации вируса.

При более тщательном обследовании некоторых пациентов исследователи обнаружили, что при такой схеме кажущегося выздоровления (на основе отрицательных мазков из носоглотки) вирус продолжает процветать в легких пациентов. Поэтому исследователи предполагают, что вирус накапливает мутации в легких, а затем возвращается в верхние дыхательные пути.

Профессор Стерн заключает: «Сложность эволюции коронавируса все еще раскрывается, и это ставит множество задач перед научным сообществом. Это исследование подчеркивает важность защиты людей с ослабленным иммунитетом, которые подвергаются высокому риску заражения вирусом, но также могут быть инкубатором для формирования следующего варианта, представляющего опасность для всех нас».

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