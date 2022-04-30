Ученые выявили факторы, повышающие риск госпитализации и смерти от COVID-19 — исследование

Новое исследование Имперского колледжа Лондона, которое является крупнейшим на сегодня, выявило несколько факторов, повышающих риск госпитализации и смерти от COVID-19.
Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.
Новое исследование показало, что самый высокий риск тяжелого заболевания и смерти от COVID-19 был у людей с хроническими заболеваниями, включая трудности в обучении и психические заболевания.
Ведущий автор исследования, доктор Томас Бини, врач общей практики и научный сотрудник Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона, подчеркнул важность оказания повышенного внимания людям из этих групп риска.
«Эта работа выявляет тех, кто подвергается наибольшему риску серьезно заболеть или умереть от COVID-19. Мы обнаружили, что люди с ограниченными возможностями обучения или тяжелыми психическими заболеваниями подвергаются особенно высокому риск».
По данным Имперского колледжа, в исследовании изучались показатели госпитализации и смертности пациентов с COVID-19 в Англии, которые дали положительный результат на вариант SARS-CoV-2 Alpha в период с октября 2020 года по апрель 2021 года.
В исследовании использовалась информация из Public Health England, NHS Digital, Управления национальной статистики и анонимных медицинских карт, а также учитывались такие факторы, как история болезни, возраст и этническая принадлежность.
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