Ученые выявили факторы, повышающие риск госпитализации и смерти от COVID-19 — исследование

Исследователи обнаружили, что группами с более высоким риском тяжелого заболевания и смерти от COVID-19 были пожилые люди, мужчины, выходцы из азиатских и чернокожих этнических групп, а также люди, живущие в бедных районах.

Новое исследование Имперского колледжа Лондона, которое является крупнейшим на сегодня, выявило несколько факторов, повышающих риск госпитализации и смерти от COVID-19.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Новое исследование показало, что самый высокий риск тяжелого заболевания и смерти от COVID-19 был у людей с хроническими заболеваниями, включая трудности в обучении и психические заболевания.

Ведущий автор исследования, доктор Томас Бини, врач общей практики и научный сотрудник Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона, подчеркнул важность оказания повышенного внимания людям из этих групп риска.

«Эта работа выявляет тех, кто подвергается наибольшему риску серьезно заболеть или умереть от COVID-19. Мы обнаружили, что люди с ограниченными возможностями обучения или тяжелыми психическими заболеваниями подвергаются особенно высокому риск».

По данным Имперского колледжа, в исследовании изучались показатели госпитализации и смертности пациентов с COVID-19 в Англии, которые дали положительный результат на вариант SARS-CoV-2 Alpha в период с октября 2020 года по апрель 2021 года.

В исследовании использовалась информация из Public Health England, NHS Digital, Управления национальной статистики и анонимных медицинских карт, а также учитывались такие факторы, как история болезни, возраст и этническая принадлежность.