Уровень госпитализации больных с COVID-19 во Франции достиг полугодового пика

Только за последние сутки во Франции почти 800 человек было госпитализировано с коронавирусом.

В понедельник число госпитализированных с COVID-19 во Франции выросло на 767 человек до 22 749, что стало самым большим ростом с апреля 2021 года, поскольку стремительно растущий уровень инфицирования мутацией Омикрон увеличил число госпитализаций.

Число новых госпитализаций все еще остается значительно ниже пика, установленного в ноябре-декабре 2020 года, когда в течение почти месяца он превышал 700, а пик госпитализаций с COVID-19 пришелся на 16 ноября 2020 года.

В понедельник министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил законодателям, что вариант коронавируса Омикрон приводит к менее серьезным осложнениям, чем предыдущие варианты, но поскольку он является высокоинфекционным, он быстро увеличивает число госпитализаций.

В понедельник министерство здравоохранения сообщило о почти 94 тысячах новых случаев заболевания коронавирусом, в результате чего семидневное скользящее среднее число новых инфекций достигло 269 614, что является 14-м рекордным показателем подряд.

Курсор ранее писал, что эксперты допускают, что обнаружение варианта Дельтакрон связано с ошибкой лаборатории. В понедельник эксперты заявили, что предполагаемая гибридная мутация коронавируса, получившая название «Дельтакрон», которая, как сообщается, обнаружена в кипрской лаборатории, скорее всего, является результатом лабораторной ошибки, а не новым тревожным вариантом.

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