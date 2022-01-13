В 36 странах мира вакцинировано менее 10% населения — ВОЗ

При этом в странах наблюдается всплеск инфицирования.

В Африке более 85% людей еще не получили ни одной дозы COVID-вакцины. 90 стран мира не достигли цели по вакцинации 40% населения. А 36 стран вакцинировали менее 10% населения. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

На прошлой неделе ВОЗ сообщила о более чем 15 миллионах новых случаев COVID-19 во всем мире – это наибольшее количество случаев, зарегистрированных за одну неделю.

По словам Гебрейесуса, всплеск инфицирования вызван штаммом Омикрон, который быстро вытесняет штамм Дельта практически во всех странах.

При этом он отметил, что ВОЗ столкнулась с некоторыми препятствиями, в связи с чем вакцинация населения проходила не в том темпе, на который рассчитывали ранее.

«Некоторые препятствия в поставках, с которыми мы столкнулись в прошлом году, удается устранить, однако нам еще предстоит проделать большой путь для того, чтобы достичь цели по вакцинации 70% населения каждой страны к середине этого года», — подчеркнул Гебрейесус.

Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.

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