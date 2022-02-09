В больнице в Нацерете сотрудникам разрешили продолжать работать с положительным результатом на COVID

Директор больницы в Нацерете говорит, что он позволяет сотрудникам с положительным результатом на COVID продолжать работать. Также он добавил, что 30% его сотрудников получили получили положительный результат на COVID.

Профессор Фахид Хаким, директор больницы EMMS Nazareth, также известной как «Английская больница», заявил, что он разрешил медицинским работникам продолжать работать после положительного анализа на COVID.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Они работают только с COVID-положительными пациентами в отделении COVID», — сказал Хаким Армейскому радио.

Хаким говорит, что больница дошла до того, что почти 30% ее персонала получили положительный результат.

«Я достиг ситуации, когда либо я не могу обеспечить лечение, либо я вызываю инфицированного сотрудника».

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