В Бразилии рекордная суточная смертность от COVID

Больницы страны не справляются с нагрузкой, пациентам не хватает мест, а медики жалуются на недостачу препаратов.

Вспышка коронавируса в Бразилии окончательно вышла из-под контроля, в медсфере наблюдается полный коллапс, для лечения пациентов не хватает ни врачей, ни лекарств. За минувшие сутки в стране зафиксирована рекордная смертность от коронавируса — скончалось 4 249 человек.

Об этом пишет Reuters.

В большинстве частных больниц заявили, что у них есть запасы для лечения пациентов менее чем на неделю. Катастрофически не хватает кислорода, анестезии и лекарств для интубации.

Президент Жаир Болсонару при этом выступает против карантина и преуменьшает значение пандемии. По его словам, пандемия «отчасти используется политически — не для победы над вирусом, а для свержения президента».

Ранее Курсор сообщал, что минздрав определил страны, откуда в Израиль чаще всего завозили коронавирус.

Нахман Эш спрогнозировал сроки полной отмены карантина.

Коронавирус в Израиле распространяется, несмотря на снижение темпов заболеваемости.

В правительстве планируют ослабить карантинные ограничения в школах. Если в течение ближайших 10 дней показатели заболеваемости COVID-19 не изменятся, обучение небольшими группами также отменят для учащихся 5-6 классов.

В правительстве ослабили ограничения на массовые мероприятия.

Больницы Израиля возвращаются в обычный режим работы.

Минздрав Израиля разрешил заполнять большие стадионы на 30 процентов.

Представитель минздрава заявил, что Израиль все еще находится «в разгаре битвы» с пандемией. Глава общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Шарон Алрой-Прейс заявила, что в настоящее время Израиль все еще находится в разгаре битвы с пандемией коронавируса.

Минздрав может ограничить доступ к тестам по выявлению антител к коронавирусу. Минздрав может ограничить доступ к тестам, позволяющим выявить антитела к коронавирусу, чтобы стимулировать население к вакцинации.

Чиновник Минздрава выступил против отмены масочного режима на улице. Правительство обдумывает снятие запрета на ношение масок из-за обнадеживающего снижения уровня заражения коронавирусом. По словам директора Минздрава Хези Леви, коронавирус продолжает представлять опасность, несмотря на обнадеживающие показатели заболеваемости в Израиле.