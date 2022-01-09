В Израиле вступили в силу новые карантинные правила для школ

С сегодняшнего дня школам будет намного проще возвращаться к очным занятиям.

В воскресенье вступили в силу новые рекомендации по коронавирусу для израильских школ, согласно которым уровень вакцинации больше не является фактором, определяющим, могут ли классы проводить очные занятия.

Об этом пишет Times of Israel.

Поскольку в Израиле наблюдается рекордный уровень заболеваемости на фоне волны инфекции, вызванной мутацией «Омикрон», чиновники от министерств здравоохранения и образования на прошлой неделе согласились отказаться от плана «светофор», согласно которому уровень вакцинации каждого класса определял, будут ли ученики посещать школу очно или дистанционно.

Этот шаг фактически облегчит школам возможность проводить очные занятия, что позволит всем школам и детским садам вернуться к полноценной работе.

Согласно новым правилам, школы будут подчиняться тем же правилам, что и коммерческие учреждения, где каждый привитый должен пройти экспресс-тест на антиген после контакта с носителем COVID-19 и оставаться дома до получения отрицательного результата. Те, у кого результат положительный, должны находиться в карантине в течение 10 дней.

Невакцинированные должны будут самоизолироваться как минимум на неделю и смогут выйти из карантина только после прохождения теста на антиген в испытательном центре, а не у себя дома.

Новые директивы также предусматривают отмену ограничений на размер классов и позволяют врачам школьных округов решать, нужно ли закрывать школу в случае вспышки заболевания.

Кроме того, учителя и посетители школ должны будут предъявлять «зеленую карту», подтверждающую, что они защищены от вируса, чтобы попасть на территорию школы, хотя невакцинированные учителя могут предоставить отрицательные результаты анализов.

В школах по-прежнему требуется ношение масок.

Курсор также писал, что с воскресенья вступают в силу новые правила въезда в Израиль. Израиль собирается вновь открыть свои границы для привитых и выздоровевших иностранных туристов с воскресенья, 9 января.

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