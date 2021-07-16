В Крыму всплеск заболеваемости коронавирусом: полуостров опять установил антирекорд

Крымские курорты могут стать рассадниками инфекции, так как соблюдать дистанцию и масочный режим там никто не стремится.

Крым накрыла очередная волна коронавируса. Полуостров устанавливает третий антирекорд подряд и пятый — за шесть дней.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

По его данным, вчера на Крыма было зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 281 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев — завозные из-за рубежа.

Однако эксперты уверены, что реальное число заболевших ковидом куда выше, ведь многие просто не обращаются за помощью, а отследить сколько курортников выехали с полуострова инфицированными — невозможно.

Отметим, что в России в минувшие сутки подтверждено 25704 новых случая заражения коронавирусом, а общее количество инфекций, выявленных с начала пандемии, достигло 5 907 999, сообщает оперативный штаб.