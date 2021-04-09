В минздраве готовятся разрешить туристам въезд в страну

Чиновники минздрава рассматривают варианты, которые позволят первым туристам за последний год посетить Израиль.

По словам высокопоставленного представителя минздрава, первоначально въезд разрешат организованным туристическим группам, к примеру, Birthright.

Об этом сообщает The Times Of Israel со ссылкой на телеканал Kan.

Отмечается, что в минздраве убеждены, что на начальном этапе контролировать возможное проникновение коронавируса в страну будет проще при допуске организованных туристических групп.

Помимо этого представителям минздрава придется разработать политику в отношении иностранных граждан, которые вакцинировались за рубежом.

По словам чиновника, сложность этого вопроса состоит в том, что иностранцы из многих других стран прошли вакцинацию препаратами, которые не были сертифицированы в Израиле.

Прибывающих в страну иностранных туристов могут обязать сдавать серологические тесты, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса и избежать необходимости проходить двухнедельную изоляцию.

Накануне Управление по вопросам народонаселения и иммиграции разрешило иностранным гражданам въезжать в Израиль с целью посещения близких родственников.

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