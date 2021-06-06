В минздраве не рекомендуют израильтянам посещать Намибию

Однако в ведомстве пока не стали включать Намибию в список стран, в которые запрещается ездить израильским гражданам.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Вместе с Намибией в списке нежелательных для посещения стран Уругвай, Сейшельские острова, Боливия, Мальдивы, Парагвай, Непал и Чили.
Чиновники минздрава сообщают, что если заболеваемость в этих странах в ближайшее время не снизится, они будут добавлены с список запрещенных для посещения стран, среди которых Украина, Аргентина, Эфиопия, Бразилия, Индия, Южная Африка, Мексика, Россия и Турция.
Те, кто хочет посетить какую-либо из этих стран, должны подать соответствующий запрос в правительственную комиссию по исключениям, чтобы получить разрешение на выезд.
Ранее Курсор сообщал, что минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19.
В Израиле началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает снижаться.
Также мы сообщали, что государственные больницы отказались вместе с минздравом праздновать победу над COVID-19.