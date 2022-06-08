В минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19

Группа консультантов Министерства здравоохранения сообщила о том, что решение о пятой дозы вакцины будет приниматься в соответствии с показателями заболеваемости.

На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Ранее сообщалось, что рекомендация министерства может быть сделана для пожилых людей и людей из группы риска, но консультативная группа не сделала такого различия.

Группа не рекомендует пока вводить пятую дозу вакцины, заявляя, что этот вопрос будет взвешен в соответствии с показателями заболеваемости.

Группа рекомендует разрешить всем лицам старше пяти лет получать бустерную прививку. Она добавляет рекомендацию о том, чтобы медицинские работники были обязаны пройти тройную вакцинацию.

Рекомендации будут представлены на утверждение генеральному директору Министерства здравоохранения.