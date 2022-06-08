В минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19

На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.
Ранее сообщалось, что рекомендация министерства может быть сделана для пожилых людей и людей из группы риска, но консультативная группа не сделала такого различия.
Группа не рекомендует пока вводить пятую дозу вакцины, заявляя, что этот вопрос будет взвешен в соответствии с показателями заболеваемости.
Группа рекомендует разрешить всем лицам старше пяти лет получать бустерную прививку. Она добавляет рекомендацию о том, чтобы медицинские работники были обязаны пройти тройную вакцинацию.
Рекомендации будут представлены на утверждение генеральному директору Министерства здравоохранения.
Курсор писал, что Минздрав поделился неожиданным данными о коронавирусе в Израиле. Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали), – остается больше единицы. Сегодня он 1,04.
Также сообщалось, что министр здравоохранения заразился коронавирусом. В израильскую политику вернулся коронавирус: заболел глава Минздрава и трое политиков из партий «Религиозный сионизм», Кахоль-Лаван и ШАС.