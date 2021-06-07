В мире зафиксирован минимальный прирост COVID-19 за три месяца

Снижение числа зараженных происходит, в основном, за счет развитых стран, в которых быстро продвигается вакцинация.

По состоянию на утро сегодняшнего дня во всем мире было суммарно диагностировано 327 663 новых случай инфицирования COVID-19. Это минимальный показатель с начала марта и повод для оптимизма для всей планеты, говорят специалисты.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Больше всего заражений в настоящее время фиксируется в Индии — более 101, 2 тысяч, однако и тут благодаря помощи развитых стран в ряде регионов удалось взять ситуацию под контроль. Далее в антирейтинге следуют Бразилия и Колумбия.

Ранее в ВОЗ заявили, что заболеваемость в мире постепенно снижается. Быстрее всего падает прирост зараженных в Европе. Эксперты связывают это с быстрыми темпами вакцинации.

При этом в странах Южной Америки наблюдается рост заболеваемости и смертности. Страны этого региона регулярно сообщают ВОЗ о наиболее высоких показателях смертности среди заразившихся граждан и эти цифры продолжают расти.

Ранее Курсор сообщал, что американские СМИ сообщили о новых доказательствах утечки коронавируса из лаборатории в Ухане.