В России впервые выявили более 200 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

В России за сутки зарегистрировали 203 949 новых случаев заболевания COVID-19 — это новый максимум за все время пандемии.

За последние 24 часа в России выявлено более 200 000 случаев заболевания коронавирусом. Согласно данным оперативного штамма, опубликованным в пятницу 11 февраля, вчера было выявлено 203 949 случаев заболевания.

Всего за время вспышки в России было выявлено 13 731 794 случая заболевания коронавирусом.

В то же время за один день было вылечено 112 236 человек, а всего уже вылечено 11 021 633 пациента.

За время пандемии от коронавируса умерло 338 813 человек, в том числе 722 человека за последние 24 часа.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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