В Штатах уже ввели более 300 миллионов доз вакцины от COVID-19

Об этом сообщает Reuters.

На сегодня уже 170,3 миллиона граждан получили одну дозу вакцины и ждут второго укола.

Отметим, ранее Соединенные Штаты, которые достигли существенных успехов в вакцинации граждан, заявили о решении поделиться препаратами с рядом стран. В общей сложности США направит 80 млн доз вакцины, 25 миллионов из них будут направлены первым траншем.

Как сообщал Курсор, Штаты намерены поделиться вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки — туда только в рамках первого транша отправят почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.