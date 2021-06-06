В Штатах уже ввели более 300 миллионов доз вакцины от COVID-19

19:51, Вчера
Коронавирус, Мировые новости
Флаг США фото
Флаг США
Фото: pixabay.com

В общей сложности американские медики введи жителям страны уже 300 268 730 доз вакцин против COVID-19.

В США местным жителям ввели более 300 млн доз вакцины от COVID-19, при этом власти уточняют, что полостью вакцинированы на сегодня (то есть получили обе дозы) чуть более 138 миллионов граждан.

Об этом сообщает Reuters.

На сегодня уже 170,3 миллиона граждан получили одну дозу вакцины и ждут второго укола.

Отметим, ранее Соединенные Штаты, которые достигли существенных успехов в вакцинации граждан, заявили о решении поделиться препаратами с рядом стран. В общей сложности США направит 80 млн доз вакцины, 25 миллионов из них будут направлены первым траншем.

Как сообщал Курсор, Штаты намерены поделиться вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки — туда только в рамках первого транша отправят почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.

Автор материала:
Тали Малкина

Читайте также:

ТЭГИ:
Новости по теме
Zahav.ru
comments powered by HyperComments