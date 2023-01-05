В США доминирует новый вариант COVID-19

По мере роста числа случаев COVID в Китае и других странах мира появляется еще один новый вариант: XBB. Подвариант Omicron, XBB, появился в Индии еще в августе и с тех пор распространился по всему миру. Большое количество случаев заболевания COVID-19 в США в настоящее время вызвано XBB и его двоюродным братом XBB.1.5.

XBB — это подвариант нашего старого знакомого Omicron. По данным ВОЗ, это «рекомбинант сублиний BA.2.10.1 и BA.2.75», что означает, что он содержит генетическую информацию от обеих версий вируса. XBB.1.5, тем временем, представляет собой мутированную версию XBB.

Ранние исследования на хомяках, которые еще предстоит рецензировать, показали, что XBB, возможно, развил устойчивость к иммунитету и может быть способен уклоняться от антител, что приводит к прорывным инфекциям. В октябре ВОЗ повторила это, сославшись на «ранние данные, указывающие на более высокий риск повторного заражения по сравнению с другими циркулирующими сублиниями Омикронов».

«Текущие данные не предполагают существенных различий в тяжести заболевания при инфекциях XBB*», — продолжили они. Также были опровергнуты утверждения о том, что смертность от XBB выше, чем у дельта-варианта, или что новый подвариант более «токсичен».

Первоначально появившись прошлым летом, XBB стал причиной всплесков COVID-19 в некоторых частях Азии, включая Индию и Сингапур. В последнее время этот штамм распространился дальше: в общей сложности 74 страны сообщили о случаях XBB.1, согласно данным outbreak.info.

Ранее Курсор писал, что эксперты рассказали, почему волна COVID в Китае вызывает страх в мире. Китай переживает огромный всплеск COVID-19 после того, как в прошлом месяце были сняты жесткие ограничения на сдерживание распространения вируса.