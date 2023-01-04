Эксперты рассказали, почему волна COVID в Китае вызывает страх в мире

Китай переживает огромный всплеск COVID-19 после того, как в прошлом месяце были сняты многолетние жесткие ограничения на сдерживание.

Все большее число стран обеспокоены отсутствием данных и прозрачности, связанных со вспышкой в ​​Китае. Все большее число стран обеспокоены отсутствием данных и прозрачности, связанных со вспышкой в ​​Китае.

Эксперты назвали причины, почему это вызывает беспокойство.

Ненадежные данные

В Пекин признали, что масштабы вспышки стало «невозможно» отследить после окончания обязательного массового тестирования в прошлом месяце. Национальная комиссия здравоохранения прекратила публиковать ежедневную общенациональную статистику заражений и смертей. Эта ответственность была передана Китайскому центру по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который будет публиковать данные только один раз в месяц после того, как 8 января Китай понизит свои протоколы лечения этой болезни.

Китай сообщил только о 15 случаях смерти от COVID с тех пор, как 7 декабря начал снимать ограничения, а вскоре после этого сузил критерии, по которым регистрируются смерти от коронавируса. Это вызвало опасения, что волна инфекций не отражается точно в официальной статистике. На прошлой неделе власти признали, что объем собираемых данных «намного меньше», чем когда было введено обязательное массовое ПЦР-тестирование.

Официальный представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США Инь Вэньву (Yin Wenwu) заявил, что власти в настоящее время собирают данные обследований больниц и местных органов власти, а также данные об объемах вызовов службы экстренной помощи и продажах лекарств от лихорадки, что «компенсирует недостатки в нашей отчетности». Китайские больницы и крематории борются с наплывом пациентов и тел, особенно сильно пострадали сельские районы.

Несколько стран, включая США, Австралию и Канаду, заявили, что вводят ограничения на тестирование прибывающих из Китая из-за отсутствия прозрачности данных о заражении.

Разрозненные оценки

В прошлом месяце несколько местных и региональных властей начали делиться оценками ежедневного общего количества заражений, поскольку масштабы вспышки оставались неясными.

Органы по контролю за заболеваниями в богатой прибрежной провинции Чжэцзян заявили накануне, что число новых случаев подскочило на один миллион за последние несколько дней, и «ожидается, что пик эпидемии выйдет на плато в январе».

Города Чжэцзян Цюйчжоу и Чжоушань заявили, что по меньшей мере 30% населения заразились вирусом. Восточный прибрежный город Циндао также оценивает около 500 000 новых ежедневных случаев, а южный производственный центр Дунгуань прогнозирует до 300 000. В пятницу официальные лица островной провинции Хайнань подсчитали, что уровень заражения там превысил 50%.

Но высокопоставленный чиновник здравоохранения У Цзунью заявил, что пик прошел в городах Пекин, Чэнду и Тяньцзинь, а городские власти Гуанчжоу заявили то же самое в воскресенье.

Старший врач шанхайской больницы подсчитал, что до 70% 25-миллионного населения города могли быть инфицированы нынешней волной.

Просочившиеся заметки со встречи представителей здравоохранения в прошлом месяце показали, что, по их мнению, 250 млн человек были инфицированы по всему Китаю в первые 20 дней декабря.

Ученые из Университета Гонконга подсчитали, что этой зимой в результате введения ограничений может погибнуть около миллиона китайцев. Компания Airfinity, занимающаяся анализом рисков для здоровья, прогнозирует 11 000 смертей и 1,8 млн случаев заражения в день, при этом к концу апреля в общей сложности погибнет 1,7 млн человек.

Многие страны ссылаются на опасения по поводу возможных новых вариантов как на причину проверки прибывающих из Китая на наличие COVID. Но пока нет никаких свидетельств появления новых штаммов из текущей волны.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ «очень обеспокоена» всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае. Несколько недель назад страна отказалась от своей политики нулевого COVID. Сейчас больницы переполнены.

Кроме этого, сообщалось, что морги и больницы Китая переполнены. Рост заболеваемости явился следствием отказа властей Китая от программы по строгому контролю коронавируса с помощью масштабных тестирований и карантинов.

Курсор писал, что в Китае сообщили о смягчении политики ограничений по Covid.

Курсор сообщал, что китайские власти отслеживают участников протестов по мобильным телефонам.

Напомним, что Китай захлестнули волны протеста из-за жесткого локдауна.