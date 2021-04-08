В Турции впервые более 50 тысяч инфицированных за сутки

За последние сутки также подтверждены 276 смертей от последствий и осложнений ковида.

В Турции ситуация с заболеваемостью ковидом становится катастрофической. По данным местного минздрава, за минувшие сутки в стране выявили 54 740 новых случаев инфицирования Этот показатель является самым высоким за всю пандеимию. Об этом информирует Hurriyet.

Местные медики констатируют, что в стране впервые число ежедневных случаев инфицирования превысило 50 тысяч, что означает, что правительство не контролирует ситуацию и действующих мер и ограничений недостаточно, чтобы сдержать прирост заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Турции достигло 3 633 925. По данным турецкого минздрава, за последние 24 часа около 35тысяч пациентов выздоровели.

В настоящее время в больницах Турции занято около 70% всех коек, медики констатируют, что если прирост зараженных не снизится, то через несколько недель страну ждет коллапс в медсфере. При этом по прогнозам специалистов, в ближайшие дни суточный прирост заражений может достичь даже 60 000 в сутки, после чего начнется постепенный спад.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.