В Турции зафиксировали максимальное количество COVID-заражений за сутки

Медики опасаются коллапса системы здравоохранения и призывают граждан ответственнее относиться к соблюдению ограничительных мер.

В Турции ситуация с заболеваемостью ковидом выходит из под контроля, больницы страны переполнены, медики констатируют, что многие пациенты безответственно относятся к своему здоровью и откровенно нарушают установленные карантинные правила.

Накануне в Турции был установлен рекорд по количеству инфицирования коронавирусом за сутки — местные врачи зафиксировали 55 941 новый COVID-случай, пишет Reuters.

За минувшие сутки также были госпитализированы 2 316 больных.

Всего за время пандемии в Турции зафиксировано 3 633 925 случаев заражения коронавирусом, погибли 32 943 человек, выздоровели 3 194 978 граждан Турции.

Ранее Курсор сообщал, что минздрав определил страны, откуда в Израиль чаще всего завозили коронавирус.

Нахман Эш спрогнозировал сроки полной отмены карантина.

Коронавирус в Израиле распространяется, несмотря на снижение темпов заболеваемости.

В правительстве планируют ослабить карантинные ограничения в школах. Если в течение ближайших 10 дней показатели заболеваемости COVID-19 не изменятся, обучение небольшими группами также отменят для учащихся 5-6 классов.

В правительстве ослабили ограничения на массовые мероприятия.

Больницы Израиля возвращаются в обычный режим работы.

Представитель минздрава заявил, что Израиль все еще находится «в разгаре битвы» с пандемией. Глава общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Шарон Алрой-Прейс заявила, что в настоящее время Израиль все еще находится в разгаре битвы с пандемией коронавируса.

Минздрав может ограничить доступ к тестам по выявлению антител к коронавирусу. Минздрав может ограничить доступ к тестам, позволяющим выявить антитела к коронавирусу, чтобы стимулировать население к вакцинации.