В Украине 19,6 тысяч COVID-заболевших за сутки

За сутки от последствий и осложнений ковида скончались 419 граждан.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине остается крайне тяжелой, несмотря на то, что в большинстве регионов страны уже действуют локдауны и сохраняются жесткие ограничения. Только за минувшие сутки коронавирусом в стране заболели 19 676 украинцев. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.

По данным медиков, за сутки инфицировались 751 ребенок и 552 медработника.

Также за это время были госпитализированы 4 936 человек, еще 11 221 украинцев выздоровели. За последние сутки от коронавируса скончалось 419 человек.

Всего же с начала пандемии в Украине заразились 1 823 674 человек; выздоровели – 1 395 104 человек; летальных исходов — 36 381.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.