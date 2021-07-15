В Украине испортили тысячи доз вакцин Pfizer

В Харьковской области при получении вакцині на региональном складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки препарата в двух контейнерах.

Об этом сообщил Департамент здравоохранения.

Известно, что было испорчено 9360 доз. Эти препараты были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП Укрмедпостач. Их не ставили на учет, так как, по словам медиков, колоть такие препараты небезопасно.

Ранее Курсор писал, что у тех, кто сделал прививку, всегда прогнозы более благоприятные в случае инфицирования. Более того, таких граждан практически нет в числе жертв ковида. По словам медиков, протоколы лечения те же самые. Привитые пациенты в целом имеют те же симптомы, что и не привитые, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.