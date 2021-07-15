В Украине испортили тысячи доз вакцин Pfizer

14:25, Вчера
Коронавирус, Новости СНГ
Вакцина Pfizer фото
Вакцина Pfizer от COVID-19 Pfizer
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

9360 доз стали непригодными из-за нарушенйи условий хранения и транспортировки.

В Харьковской области при получении вакцині на региональном складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки препарата в двух контейнерах.

Об этом сообщил Департамент здравоохранения.

Известно, что было испорчено 9360 доз. Эти препараты были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП Укрмедпостач. Их не ставили на учет,  так как, по словам медиков, колоть такие препараты небезопасно.

Ранее Курсор писал, что у тех, кто сделал прививку, всегда прогнозы более благоприятные в случае инфицирования. Более того, таких граждан практически нет в числе жертв ковида. По словам медиков, протоколы лечения те же самые. Привитые пациенты в целом имеют те же симптомы, что и не привитые, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.

Автор материала:
Тали Малкина

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