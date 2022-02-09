В Украине в два раза выросло число госпитализаций с коронавирусом

За прошедшие сутки более 38 тысяч украинцев заразились коронавирусом, из которых более 4 тысяч человек были госпитализированы, а 17 тысяч человек выздоровели.

За последние 24 часа в Украине было зарегистрировано более 38 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

4,4 тысячи пациентов с коронавирусом были госпитализированы. Это вдвое больше, чем в предыдущую ночь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в среду, 9 февраля.

«За сутки 8 февраля в Украине зарегистрировано 38 257 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19», — говорится в заявлении.

Также за последние 24 часа: госпитализации — 4385. Смертей — 240; выздоровлений — 17 063.

За все время пандемии в Украине заболело 4 380 047 человек. Выздоровление — 3 713 348; летальные случаи — 101887; проведенные ПЦР-тесты — 18 758 148.

Следует отметить, что вчера заболели 3 308 детей и 1 076 медицинских работников.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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