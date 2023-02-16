В ВОЗ не исключают, что вирус «Марбург» сможет конкурировать с коронавирусом

Из-за активного распространения смертельного вируса «Марбург» эксперты Всемирной организации здравоохранения усилили наблюдение за ним.

Об этом сообщает «Emerging Risks«.

Как пишет издание, вирус вызвал обеспокоенность у ученых после того, как Экваториальная Гвинея подтвердила его вспышку на своей территории. Там заболевание унесло жизни двухсот человек в африканской стране.

«Наблюдение на местах было усилено. Отслеживание контактов, как вы знаете, является краеугольным камнем реагирования. Мы передислоцировали группы COVID-19, которые были там для отслеживания контактов, и быстро модернизировали их, чтобы они действительно помогали нам», — сказал представитель ВОЗ в Экваториальной Гвинее Джордж Амех.

Также ВОЗ направила экспертов по чрезвычайным ситуациям в области эпидемиологии, ведения случаев, профилактики инфекций, лабораторий и информирования о рисках, чтобы усилить ответные меры страны.

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, представляет собой быстропередающееся заболевание, вызывающее геморрагическую лихорадку с коэффициентом летальности до 88%. Он принадлежит к тому же семейству, что и вирус, вызывающий болезнь, вызванную вирусом Эбола. Вирус передается людям от летучих мышей и распространяется среди людей при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей, поверхностями и материалами.

Напомним, ученые заявили, что иммунный ответ на COVID-19 со временем усиливается. Новое исследование предполагает, что иммунитет к COVID-19 становится сильнее с увеличением времени между вакцинацией и заражением.