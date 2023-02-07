Иммунный ответ на COVID-19 со временем усиливается — ученые

Новое исследование предполагает, что иммунитет к COVID-19 становится сильнее с увеличением времени между вакцинацией и заражением.

Иммунитет от COVID-19, по-видимому, набирает силу с увеличением времени между вакцинацией и заражением, предполагает новое лабораторное исследование, проведенное исследователями из Орегонского университета здоровья и науки. Полученные данные имеют значение для рекомендаций по вакцинам, поскольку пандемия переходит в эндемическое состояние.

Новое исследование было опубликовано в журнале Clinical Investigation Insight.

Ученые измерили гуморальный ответ в образцах крови у группы людей, получивших так называемый «гибридный иммунитет» двумя способами: либо вакцинацией с последующим прорывом инфекции, либо путем вакцинации после заражения COVID-19. Они измерили иммунный ответ в образцах крови 96 в целом здоровых сотрудников OHSU и обнаружили, что иммунный ответ тем сильнее, чем дольше период времени между вакцинацией и заражением. Самый длинный измеренный интервал составил 404 дня. Их результаты показывают, что повторные прививки следует проводить не чаще, чем через год, по крайней мере, среди здоровых людей.

«Более длительные интервалы между естественным заражением и вакцинацией, по-видимому, усиливают иммунный ответ у здоровых людей», — сказал соавтор Фикаду Тафессе, доктор философии, доцент кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии в Медицинской школе OHSU.

Новое исследование является последним в серии лабораторных открытий ученых OHSU, раскрывающих закономерность усиленного иммунного ответа посредством гибридного иммунитета. Их результаты показывают, что величина, сила и широта гибридного иммунного ответа увеличиваются с увеличением периода времени между воздействием вируса — будь-то в результате вакцинации или естественного заражения.

Кроме того, исследовательская группа обнаружила, что не имеет значения, развился ли у кого-то гибридный иммунитет в результате вакцинации после заражения COVID-19 или после прорыва инфекции после вакцинации. В обеих группах развился одинаково сильный иммунный ответ.

Полученные данные свидетельствуют о длительном потенциале так называемых «клеток памяти», В-клеток, которые распознают вторгающийся вирус и вырабатывают белковые антитела для нейтрализации вируса и его многочисленных вариантов. Авторы пишут, что постоянно растущий пул людей, заразившихся вирусом SARS-CoV-2, получит пользу от вакцинации, даже если они откладывали ее до сих пор.

Исследователи говорят, что полученные данные являются последними, указывающими на то, что вирус эволюционирует до эндемического состояния.

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