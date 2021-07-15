В ВОЗ признали, что причиной пандемии могла быть утечка COVID из лаборатории Китая

Эксперты ВОЗ заявили, что сейчас преждевременно отказываться от версии, что коронавирус мог утечь из лаборатории Китая, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что сам работал в лаборатории и знает, что инциденты в лаборатории могут произойти. Гебреисус вспомнил, как в начале пандемии коронавируса, международная группа экспертов во время визита в Китай — проблематично получила доступ к первичным данным относительно распространения COVID.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Он призвал Китай предоставить точную и полную информацию относительно того, что происходило в их лабораториях перед пандемией.

Ранее в ВОЗ заявили о том, что Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 по меньшей мере в 2 раза заразней оригинала. По словам старшего научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан, в данный момент Дельта-штамм уже выявили на территории 85 государств по всему миру.

Как писал Курсор ранее, мутация коронавируса Дельта плюс может снижать эффективность вакцин от COVID-19.