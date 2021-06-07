В ВОЗ заявили, что новые штаммы могут привести к катастрофе

Специалисты ВОЗ опасаются, что появление новых штаммов ковида может привести к катастрофе в случае, если страны продолжат снимать ограничения и карантинные меры раньше срока. Особенно опасные последствия грозят той части граждан, которая еще не успела пройти вакцинацию, уверен глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус.

Об этом в соцсети заявил гендиректор ВОЗ.

Гебрейсус отметил, что сейчас Европа понемногу приходит в себя благодаря активной кампании по вакцинации граждан. Она позволила снять ряд ограничений и снизить в разы смертность, после чего власти начали под давлением общественности снимать жесткий карантин. Однако вирусы имеют свойство циркулировать, отметил он, потому расслабляться пока нельзя. Тем более, что в ряде регионов мира ситуация с заболеваемостью остается крайне тяжелой.

Именно в проблемных странах, отметил глава ВОЗ, могут возникать мутировавшие штаммы, которые вновь могут угрожать всему миру.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа