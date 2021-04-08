Вакцины по инициативе COVAX получили уже более сотни стран

Программа создана для помощи странам с низким доходом и обеспечивает их препаратами для людей из зоны риска.

На сегодняшний день инициатива COVAX помогла уже в 102 стране мира, доставив в них суммарно почти 38,4 миллиона доз.

Об этом сообщает Reuters.

Через полтора месяца после начала поставок вакцины, распределенные через программу, уже используют на шести континентах.

Стоит напомнить, что эта программа помогает странам с низким уровнем дохода, позволяя им в первую очередь делать прививки медработникам и людям из группы риска, даже если их правительствам не удалось получить вакцины от производителей.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.