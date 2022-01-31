Вирусолог назвал уровень антител, который поможет защитить от коронавируса

Антитела могут показать насколько высок уровень защиты человека от тяжелых форм ковида. Так, если у человека в крови более 500 антител к коронавирусу, вызванная им инфекция будет протекать в легкой форме.

Российский вирусолог Сергей Нетесов заявил, что, если у человека в крови более 500 антител к коронавирусу, вызванная им инфекция будет протекать в легкой форме.

Об этом пишет Страна.

«По оценкам ряда научных публикаций, если уровень выше 500, то человек на 99% тяжело не заболеет при инфицировании вариантом «дельта» и у него не будет смертельного исхода», — пояснил специалист.

Нетесов добавил, что у тест-систем, определяющих уровень иммунного ответа, разная чувствительность: верхний порог начинается от 500 антител на мл и достигает 7000.

«То есть выше 500 — это хорошо, ниже 200 — надо вакцинироваться», — подытожил вирусолог.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.

Еще напомним, что стало известно, от каких побочных эффектов коронавируса может спасти бустерная прививка

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.