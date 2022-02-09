ВОЗ сообщает о снижении числа случаев заболевания COVID-19 в мире

ВОЗ сообщает о более чем 19 миллионах новых случаев заболевания COVID-19 и менее 68 000 новых смертей за неделю с 31 января по 6 февраля. Как и во всех подобных случаях, эксперты утверждают, что эти цифры сильно занижены.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за последнюю неделю количество случаев заболевания коронавирусом в мире снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей, в том числе на 50% в США. Смертность в мире снизилась на 7%.

Об этом пишет Times Of Israel.

Еженедельный эпидемиологический отчет агентства здравоохранения ООН показывает, что вариант Омикрон все больше преобладает — он составляет почти 97% всех случаев, зарегистрированных международной платформой отслеживания вирусов, известной как GISAID. Чуть более 3% приходится на вариант «Дельта».

«Распространенность варианта Omicron увеличилась во всем мире и в настоящее время выявляется почти во всех странах», — отмечает ВОЗ. «Однако многие из стран, которые сообщали о раннем росте числа случаев заболевания, вызванного вариантом Омикрон, теперь сообщают о снижении общего числа новых случаев с начала января 2022 года».

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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