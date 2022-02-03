ВОЗ: конец пандемии в Европе не за горами

Глава ВОЗ в Европе считает, что с окончанием зимы пандемия начнет сходить на нет из-за высокого уровня вакцинации и того, что мутация Омикрон оказалась не так опасна, как предполагалось.

Через два года после вспышки COVID-19 в Европе может наступить «длительный период спокойствия» благодаря высокому уровню вакцинации, более мягкому варианту Омикрон и окончанию зимы, заявляет ВОЗ.

Об этом пишет Times of Israel.

Директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге говорит, что передышка — это «перемирие, которое может принести нам прочный мир… Этот контекст оставляет нам возможность для длительного периода спокойствия».

Широко распространенный иммунитет благодаря вакцинам и инфекциям в сочетании со сменой сезона также ставит Европу в более выгодное положение, чтобы противостоять любому возобновлению передачи вируса, говорит он, «даже при более вирулентном варианте», чем Омикрон.

«Можно реагировать на новые варианты, которые неизбежно появятся — без повторного введения тех разрушительных мер, которые были необходимы раньше».

Курсор ранее писал, что врачи назвали симптомы Омикрон, на которые стоит обратить внимание. Симптомы нового штамма немного отличаются — заложенность носа, боль в горле — и потому, что его еще нельзя конкретно идентифицировать с помощью домашних тестов, которые просто сообщают или человек инфицирован Covid-19.

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