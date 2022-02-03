Израильские ученые рассказали как благосостояние влияет на смертность от COVID-19

Группа ученых и врачей из хайфского Техниона и больницы «РАМБАМ» провела исследование, чтобы выяснить, есть ли зависимость между благосостоянием населенного пункта и смертностью его жителей от вируса COVID-19.

Сообщается, что в ходе исследования изучалась зависимость смертности от вируса COVID-19 за период с начала пандемии до 29 декабря 2021 года в разных населенных пунктах Израиля. При этом важным фактором, который учитывался учеными, было то, сколько в каждом конкретном населенном пункте жителей старше 60 лет. Затем эти данные были сопоставлены с рейтингом населенных пунктов в социально-экономической индексации Центрального статистического бюро за 2017 год.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали».

Также известно, что в рейтинге учитывались демографический состав каждого населенного пункта, уровень образования и профессиональной подготовки, уровень жизни и ситуация с занятостью.

Результаты показали, что среди жителей бедных населенных пунктов с низким рейтингом показатель смертности может оказаться более чем в 20 раз выше, чем в богатых городах с высоким рейтингом. Так, в Модиин-Маккабим-Реуте (рейтинг 238 балла из 255 возможных) уровень смертности составил 0,05%, а в расположенном по соседству Модиин-Илите – 2,3%.

Так, Тель-Авив, согласно исследованию выглядит намного лучше Хайфы, и оба эти города – гораздо лучше Иерусалима.

Городами с самой высокой смертностью и низкой социально-экономической индексацией оказались Рахат, Умм-эль-Фахм и Бней-Брак.

«Трудно сказать, каков механизм этой причинно-следственной связи, – прокомментировал данные заведующий коронавирусным отделением больницы «РАМБАМ» доктор Орен Каспи. – Здесь и дефицит медицинских услуг, и определенные стереотипы поведения, установка на ношение масок и соблюдение других карантинных правил, а также доступность надежного тестирования».

Доктор Каспи призвал правительство проявить инициативу в обеспечение равного доступа населения к медицинским услугам. «Если мы этого не сделаем, каждая новая волна коронавируса будет наносить удар первым делом по слабым слоям населения», – заявил он.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что врачи сообщают — волна Омикрона в Израиле ещё продолжается.

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