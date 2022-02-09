ВОЗ: на Ближнем Востоке наблюдается рост смертности и числа случаев заражения коронавирусом

В странах Ближнего Востока в последние шесть недель наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом из-за низкого уровня вакцинации, сообщили в среду официальные представители Регионального бюро ВОЗ в Восточном Средиземноморье.

Об этом пишет JPost.

За последние шесть недель число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 возросло в среднем до 110 000 в день, а число смертей в среднем возросло до 345 в день за последние три недели, сказал в среду региональный директор ВОЗ Ахмед Аль-Мандхари.

Более 35% населения региона полностью вакцинировано.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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