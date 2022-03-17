ВОЗ откладывает рассмотрение российской вакцины Sputnik V из-за войны в Украине

Вакцина «Спутник V», широко используемая в россии и одобренная более чем в 60 странах, также рассматривалась Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отложила текущую оценку российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования из-за вторжения Москвы в Украину, сообщил в среду представитель агентства здравоохранения.

«Мы должны были провести инспекции в России 7 марта. Эти инспекции были перенесены на более поздний срок», — сказала на пресс-брифинге Марианжела Симау, помощник генерального директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарственным средствам и продуктам здравоохранения.

«Новые даты будут назначены как можно скорее».

Она также сказала, что агентство сталкивается с другими операционными проблемами, включая трудности с бронированием авиабилетов и использованием кредитных карт, которые обсуждались с российским заявителем.

«Курсор» писал ранее, что минздрав заявил, что у двух пассажиров в аэропорту Бен-Гурион обнаружен новый штамм коронавируса. В министерстве уточнили, что в обоих случаях пассажиры страдали лишь легкими симптомами лихорадки, головной и мышечной болью и в специальной медицинской помощи не нуждались.