Врач назвал главный «орган-мишень» при коронавирусе

Самый главный орган-мишень — это легкие. Одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и отдаленные последствия, которые связаны с коронавирусной пневмонией.

Поскольку Омикрон относится к коронавирусной инфекции, он может иметь такие же серьезные последствия, как и другие штаммы, но осложнения встречаются гораздо реже. Об этом сообщила Наталья Кузенкова, доктор медицинских наук.

Об этом пишет lenta.

«Здесь есть несколько органов-мишеней. Наиболее важным органом-мишенью являются легкие. Одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и долгосрочные последствия, которые возникают при коронавирусной пневмонии», — сказал врач.

Также к наиболее распространенным осложнениям относятся тромботические нарушения, приводящие к повышенному тромбообразованию. Повышенная вязкость крови приводит к чрезмерному образованию тромбов, что может привести к инсультам и образованию тромбов в венах нижних конечностей.

«Люди, которые привиты, даже если они больны, переносят это заболевание очень легко», — сказал врач.

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