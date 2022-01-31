Врач рассказал об опасности Омикрона для детей

Врач заявил, что родители должны как можно больше держать своих детей дома, соблюдать все меры предосторожности, связанные с COVID-19, и тщательно следить за их питанием, чтобы избежать серьезных последствий в случае заражения.

Штамм коронавируса Омикрон может представлять большую угрозу для детей, предупредил Анимеш Арья, ученый из Медицинского института Нью-Дели.

Об этом пишет IANS..

Он сказал, что опасность этого варианта вируса для детей может быть связана с тем, что у них более высокая частота дыхания, чем у взрослых. Таким образом, дети более восприимчивы к биологическим агентам, передающимся воздушно-капельным путем.

«Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути инфицированных пациентов. Следовательно, мы можем сказать, что существует вероятность того, что у детей может быть больше проблем, чем у взрослых», — сказал он.

Как уточнил ученый, омикрон вызывает у детей те же симптомы, что и у взрослых: боль в горле, лихорадку и усталость.

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