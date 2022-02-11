Врач рассказала, какие витамины необходимо принимать при Омикроне

Диетолог Елена Соломатин назвала витамины, которые нужно пить во время распространения нового штамма коронавируса Омикрон.

Стало известно, какие витамины нужно принимать при штамме коронавируса Омикрон.

Диетолог Елена Соломатина перечислила витамины, которые необходимо принимать в период распространения нового штамма коронавируса Омикрон.

«Дело в том, что вам нужен какой-то запас прочности до того, как вы заболеете», — отметила она.

По словам врача, к основным витаминам относятся витамины C, D, B12, цинк и омега-3.

Витамин С участвует в выработке интерферонов, цинк — в нормальной иммунной реакции, витамин В12 — в здоровье нервной системы, витамин D — в поддержании иммунной и сердечно-сосудистой систем, а омега-3 — в клеточных мембранах.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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