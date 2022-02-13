Врачи о различиях симптомов коронавируса у людей разного возраста

Исследователи также обнаружили различия в симптомах у мужчин и женщин. Представители обоих полов жаловались на потерю обоняния и боли в груди или животе. Однако одышка, упадок сил и озноб чаще встречались у мужчин.

Исследователи обнаружили, что молодые и пожилые люди по-разному переносят COVID-19. Те, кто моложе 40 лет, чаще испытывают боль в груди или животе и одышку в первые несколько дней, а после 40 лет — кашель.

Исследование было опубликовано в журнале The Lancet.

Врачи отслеживали симптомы инфицированных людей в первые три дня после положительного теста. Оказалось, что у разных возрастных групп есть свои доминирующие симптомы. В группе 16-39 лет наиболее распространенными симптомами COVID-19 были потеря обоняния, боль в груди или животе и одышка.

Постоянный кашель был самым распространенным симптомом у людей в возрасте 40-59 лет, но также часто встречались боль в груди и потеря обоняния.

Потеря обоняния была менее распространенным симптомом у людей старше 60 лет и особенно у тех, кому за 80. Мышечные и грудные боли, одышка и диарея чаще встречались у пожилых пациентов.

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