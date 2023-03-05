Врачи рассказали, как еда влияет на выработку антител после вакцинации от коронавируса

Сбалансированное и разнообразное питание, содержащее микроэлементы и витамины, может способствовать формированию антител после вакцинации от COVID-19. Однако некоторые продукты могут уменьшить эффективность прививки, и в первую очередь среди них следует упомянуть алкоголь.

Об этом сообщила врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова в интервью»Мedicalanswers«.

«Отказаться от употребления алкоголя желательно как минимум на три дня после вакцинации, а еще лучше – на весь срок между прививками (между введением первого и второго компонента вакцины), если речь идет о «Спутнике V». Любой алкоголь, независимо от крепости, всегда негативно сказывающийся на иммунитете, снижает активность иммунных клеток», – рассказала врач.

Доктор Игнатикова также отметила, что дефицит белка в организме может негативно сказаться на формировании антител.

«Если человек, например, соблюдает вегетарианскую диету, не сбалансировав ее по микроэлементному составу, или соблюдает пост, у него в рационе может быть дефицит белка. Это может сказаться на иммунной системе, в том числе на иммунном ответе после вакцинации. Это важно учитывать», — отметила специалист.

Согласно доктору Игнатиковой, аллергическая реакция также может помешать формированию иммунитета к коронавирусной инфекции. Поэтому после вакцинации рекомендуется избегать потенциально аллергенных продуктов. Она также подчеркнула, что аллергия является ответом иммунитета на введение антигена, который, в свою очередь, присутствует и в вакцинах от COVID-19.

Вакцинация от COVID-19 существенно снижает вероятность заражения и предотвращает тяжелое течение инфекции.

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