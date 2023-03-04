Медики рассказали, как матери могут защитить своих младенцев от коронавируса

Профессор Джозеф Ларкин и его коллеги провели анализ фекалий 25 детей, находившихся на грудном вскармливании у матерей, привитых от COVID-19. Из них им удалось выделить антитела SARS-CoV-2. После дальнейших исследований, ученые выяснили, что антитела не утратили своей активности, пройдя через тракт малышей. А это доказывает, что привитые мамы могут дать защиту от ковида своим детям легким и природным способом.

Полученные с материнским молоком белки защищают клетки ротовой полости и желудочно-кишечного тракта. При этом ученые считают, что вряд ли такой эффект распространяется на легкие, куда антитела из молока не проникают. Кроме того, авторы работы сравнили количество антител в плазме крови и грудном молоке женщин вскоре после вакцинации и через полгода. Как и можно было ожидать, их концентрация за этот период заметно снижалась, хотя способность нейтрализовать вирусные частицы все равно была выше, чем у непривитых матерей.

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