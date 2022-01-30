Врачи рассказали, как помочь себе при Омикроне

Чтобы обезопасить себя от симптомов COVID-19 обязательно надо иметь в аптечке жаропонижающие, обезболивающие, назальный спрей и леденцы от боли в горле.

Часто симптомы Омикрона почти не отличаются от симптомов простуды. Поэтому врачи рекомендуют лечить легкую форму в домашних условиях. Для этого необходимо иметь в аптечке жаропонижающие, болеутоляющие средства, назальный спрей и пастилки для горла.

Об этом пишет medikforum.

Облегчить самочувствие поможет соблюдение следующих правил:

Больше отдыхайте и не перетруждайте свой организм. Лечить симптомы болезни. Не переусердствуйте. Если температура повышается незначительно, снижать ее не нужно — такой жар помогает организму бороться с патогенными микроорганизмами, которые погибают в среде выше 37 градусов. Если температура тела поднимается выше 40 градусов Цельсия или лихорадка длится более двух-трех дней, необходимо обратиться к врачу. Пейте много воды. Врачи рекомендуют, что при любой температуре выше 37 градусов Цельсия организму требуется от полулитра до литра жидкости в день, предпочтительно чистой воды. Следите за своим питанием. Во время болезни важно правильно питаться: ваш организм должен получать необходимые витамины и минералы.

Напомним, что совсем недавно суд продлил запрет на забастовку учителей.

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Как оказалось, постоянная отправка детей на карантин, неразбериха с форматом обучения и в целом накопившаяся за прошлый год напряженность ухудшили психическое состояние школьников и обострили многие психологические проблемы детей.

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