Врачи рассказали, как помочь себе при Омикроне

Часто симптомы Омикрона почти не отличаются от симптомов простуды. Поэтому врачи рекомендуют лечить легкую форму в домашних условиях. Для этого необходимо иметь в аптечке жаропонижающие, болеутоляющие средства, назальный спрей и пастилки для горла.
Об этом пишет medikforum.
Облегчить самочувствие поможет соблюдение следующих правил:
- Больше отдыхайте и не перетруждайте свой организм.
- Лечить симптомы болезни.
- Не переусердствуйте. Если температура повышается незначительно, снижать ее не нужно — такой жар помогает организму бороться с патогенными микроорганизмами, которые погибают в среде выше 37 градусов. Если температура тела поднимается выше 40 градусов Цельсия или лихорадка длится более двух-трех дней, необходимо обратиться к врачу.
- Пейте много воды. Врачи рекомендуют, что при любой температуре выше 37 градусов Цельсия организму требуется от полулитра до литра жидкости в день, предпочтительно чистой воды.
- Следите за своим питанием. Во время болезни важно правильно питаться: ваш организм должен получать необходимые витамины и минералы.
Напомним, что совсем недавно суд продлил запрет на забастовку учителей.
Кроме того, Курсор сообщал, что министерство образования опубликовало тревожные данные, собранные консультативно-психологической службой министерства за прошлый месяц.
Как оказалось, постоянная отправка детей на карантин, неразбериха с форматом обучения и в целом накопившаяся за прошлый год напряженность ухудшили психическое состояние школьников и обострили многие психологические проблемы детей.
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