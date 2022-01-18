Исследование минобразования: влияние карантина на израильских школьников

Министерство образования опубликовало вчера тревожные данные, собранные консультативно-психологической службой министерства за прошлый месяц. Согласно полученным данным, постоянная отправка детей на карантин, неразбериха с форматом обучения и в целом накопившаяся за прошлый год напряженность ухудшили психическое состояние школьников и обострили многие психологические проблемы детей.

По мнению специалистов, удаленный формат обучение и общая тревожная ситуация на фоне пандемии COVID-19 резко негативно повлияли на психологическое состояние израильских детей и подростков.

Об этом сообщает новостное издание «Israelinfo» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно результата исследования, на 43% увеличилось количество сеансов психологической помощи учащимся, у которых диагностированы суицидальные настроения и повышенный риск самоубийства. С 829 в декабре 2020 г. до 1184 в декабре 2021 г.

Кроме того, количество подростков в потенциально опасном состоянии увеличилось с 2780 в декабре 2020 г. до 3072 в декабре 2021 г.

Исследование, профинансированное министерством и проведенное профессором Мири Шараф из Хайфского университета также показало тревожные результаты, согласно которым, около 60% учеников начальной школы (из выборки из 489 учеников) страдают депрессией — от легкой депрессии до тяжелой клинической депрессии.

Среди учащихся средних и старших классов 67% (из выборки 845 учащихся) страдают разными видами депрессии, от легкой формы до тяжелой клинической.

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