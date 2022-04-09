Врачи рассказали о девяти новых симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных

Исследование показало, что кашель, насморк и утомляемость были одними из наиболее распространенных симптомов у вакцинированных лиц, а чихание и лихорадка были наименее распространены.

Ученые из Норвегии провели исследование, опросив 111 из 117 гостей вечеринки 26 ноября 2021 года, на которой произошла вспышка Омикрона. Из опрошенной группы у 66 были подтвержденные случаи Covid-19 и у 15 были возможные случаи вируса.

Согласно выводам, опубликованным в журнале по инфекционным заболеваниям и эпидемиологии Eurosurveillance, группа полностью вакцинированных участников вечеринки испытывала восемь основных симптомов.

Это были кашель, насморк, утомляемость, боль в горле, головная боль, мышечная боль, лихорадка и чихание.

Исследование показало, что кашель, насморк и утомляемость были одними из наиболее распространенных симптомов у вакцинированных лиц, а чихание и лихорадка были наименее распространены.

Эксперты в области общественного здравоохранения также добавляют тошноту к этому списку симптомов у привитых людей, заразившихся штаммом Омикрон.

Хотя вакцина защищает от более серьезных рисков, связанных с вирусом, все же можно заразиться Covid, даже если вы прошли полный курс вакцинации.

Эксперты также предполагают, что есть два различных симптома, которые могут быть признаком того, что положительный тест не за горами: усталость и головокружение/обморок.

«Курсор» писал ранее, что Moderna отзывает тысячи доз вакцины от COVID-19. Компания Moderna заявила, что обнаружила инородное тело в одной из доз вакцины из-за чего решила отозвать всю партию прививок. Стоит отметить, что в Modrna заявляют, что делают это из-за «избытка осторожности».