Врачи рассказали о долгосрочных последствиях COVID-19 для переболевших

Риск развития новых недугов присутствует на протяжении первого месяца после того, как был побежден коронавирус. В некоторых случаях люди могут сталкиваться с осложнением даже спустя год.

Медики и ученые констатируют: люди, которые переболели коронавирусом, могут сталкиваться в дальнейшем с разнообразными последствиями опасного заболевания. Больше всего возрастает риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

Такое заявление было сделано специалистами Вашингтонского университета, расположенного в Сент-Луисе, пишут Новости планеты.

Исследователями был проведен тщательный анализ информации относительно здоровья 153760 человек, которые ранее столкнулись с коронавирусом. При этом прививки сделали далеко не все участники исследования, ведь оно проводилось начиная с весны 2020 года и вплоть до начала 2021 года. В то время на территории США вакцинация еще только начинала проводиться и прививки успели сделать лишь единицы.

В контрольную группу вошло практически 11 миллионов человек, которые не были заражены коронавирусом. Доктор Зияд Аль-Али из Вашингтонского университета рассказал о том, что SARS-CoV-2 может стать причиной увеличения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если он присутствовал до заражения.

Особое внимание обращалось на тех людей, которые ранее не имели никаких проблем с сердцем. Эксперты подчеркнули тот факт, что в таких случаях также происходило повышение риска появления проблем с сердцем и сосудами. Коронавирус увеличивает риск на 50-70%, если сравнивать с исходным показателем. Наиболее частыми осложнениями считаются приступы, тромбы, ишемическая болезнь, инсульт, нарушение сердечного ритма и прочее.

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