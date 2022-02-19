Врачи рассказали, с какой проблемой стали сталкиваться люди, перенесшие COVID-19

За почти два года пандемии коронавируса значительно участились жалобы пациентов на стремительную потерю волос после перенесенной болезни.

Украинские медики констатируют, что люди, перенесшие COVID-19, столкнулись с потерей волос.

Об этом сообщает УНИАН.

Сам вирус не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс. Это лихорадка, которая вызывает высвобождение провоспалительных цитокинов (пептидов и белков), которые повреждают клетки волосяного матрикса.

Во-вторых, это стресс, который провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос. Кроме того, к триггерам можно отнести препараты, которые обычно применяют во время терапии. Эти лекарства также могут изменять фазу роста волос. Усугубляет ситуацию нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно, отмечают медики.

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