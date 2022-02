Врачи рассказали, в каких случаях коронавирус грозит воспалением почек

Пациенты, инфицированные коронавирусом, подвержены высокому риску развития заболевания почек.

Исследование было опубликовано в Journal of the American Society of Nephrology.

Это относится ко всем, кто перенес коронавирусную инфекцию, независимо от степени ее тяжести. Однако вероятность развития нефрологического заболевания особенно высока у тяжелобольных пациентов, госпитализированных с COVID-19, и может достигать 30%. Врачи отмечают, что это осложнение также может возникнуть у пациентов с диабетом, гипертонией и заболеваниями почек.

Почему коронавирус «поражает» почки, до конца не выяснено. Предположительно существует несколько объяснений. Первый заключается в том, что рецепторы ACE2, через которые коронавирус попадает в организм, находятся не только на клетках дыхательных путей и сердца, но и в почках. Вторая — чрезмерная реакция иммунной системы, известная как цитокиновый шторм, связана с высвобождением цитокинов, белков, активирующих иммунные клетки. Они вызывают воспаление собственных тканей, в том числе почек.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.