Япония продлит большинство пограничных ограничений до конца февраля

В Японии несколько месяцев назад запретили въезд для неяпонцев, включая студентов и членов семьи, в ответ на мутацию Омикрон.

Япония сохранит жесткие ограничения на въезд в страну, введенные для предотвращения распространения разновидности коронавируса Омикрон, до конца февраля, заявил во вторник премьер-министр страны, хотя могут быть рассмотрены некоторые исключения по гуманитарным вопросам.

В конце прошлого года, когда появился вариант Омикрон, страна приняла одни из самых строгих в мире мер пограничного контроля, запретив все новые въезды для лиц, не являющихся японцами, включая студентов и иностранных членов семей японцев или постоянных жителей, за исключением исключительных случаев.

Эти правила, которые в некоторых случаях разлучают семьи, вызвали протесты и петицию, призывающую к изменениям, а во вторник СМИ сообщили, что правительство рассматривает возможность смягчения некоторых правил в исключительных случаях.

«Благодаря самым жестким пограничным правилам в странах Большой семерки, нам удалось сдержать распространение Омикрон до минимального уровня, что дает нам время подготовиться к борьбе с инфекцией внутри страны», — сказал Кисида журналистам.

«Мы сохраним нынешние рамки мер до конца февраля, принимая необходимые меры с точки зрения гуманитарных и национальных интересов».

Курсор ранее писал, что эксперты допускают, что обнаружение варианта Дельтакрон связано с ошибкой лаборатории. В понедельник эксперты заявили, что предполагаемая гибридная мутация коронавируса, получившая название «Дельтакрон», которая, как сообщается, обнаружена в кипрской лаборатории, скорее всего, является результатом лабораторной ошибки, а не новым тревожным вариантом.

Кроме того, Pfizer и Moderna готовят вакцину против Омикрона. Бурла говорит, что вакцина также будет нацелена на другие штаммы, циркулирующие в настоящее время. Бурла не знает, есть ли потребность в четвертом бустере, но Pfizer все равно подготовит дозы для стран, которые хотят, чтобы он был готов. Он говорит, что Pfizer проведет эксперименты, чтобы определить, нужна ли еще одна доза.

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