Стало известно, когда Pfizer закончит разработку вакцины от штамма Омикрон

Компания проведет эксперименты, чтобы определить, нужна ли еще одна прививка.

Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла сказал, что вакцина против штамма Омикрон будет готова уже в марте текущего года. Так, компания уже начала производить первые дозы препарата.

Об этом сообщает CNBC.

Кроме того, Бурла также отметил, что препарат будет направлен также и на борьбу с другими штаммами. При этом не было понятно, нужно было ли готовить специальную вакцину для штамма Омикрон, однако в компании заявили, что препарат почти готов.

Бурла заявил, что надеется, что новая вакцина сможет обеспечить куда более прочную и продолжительную по времени защиту.

Пока он не уверен в том, нужна ли будет еще четвертая доза вакцины.

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