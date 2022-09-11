Шира Хаас сыграет израильскую супергероиню в новом фильме про Капитана Америку

Израильская актриса Шира Хаас, номинированная на премию «Эмми», сыграет супергероиню в новом фильме про Капитана Америку.

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что Хаас получила роль агента Сабры — первой супергероини-израильтянки во вселенной Marvel. Согласно сценарной задумке, полное имя героини — Рут Бат-Шараф, она проходила службу в Моссаде, где обрела суперспособности, превратившись в мутанта. Впервые Сабра появилась в комиксах Marvel в 1981 году.

Ожидается, что новый эпизод «Капитан Америка» выйдет на экраны в мае 2024 года и будет называться «Капитан Америка: новый мировой порядок».

Как известно, в 2019 году Шира Хаас прошла пробы на роль Эсти Шапиро, религиозной девушки, которая решает сбежать из закрытой ортодоксальной общины в Бруклине, от новоиспеченного мужа – на свободу, в Берлин, чтобы построить новую жизнь. Хаас и не представляла себе, что речь идет о проекте Netflix, который принесет ей мировую славу.

Вышедший на экраны в 2020 году сериал «Неортодоксальная» завоевал огромную популярность во всем мире. Восхищение игрой израильтянки высказали такие звезды, как Дакота Джонсон, Келли Осборн и Крис Дженнер, а сама актриса была номинантом на получение премий Emmy и Golden globe за эту роль.

Как сообщал Курсор, популярная стриминговая платформа Netflix купила права на экранизацию детективного комикса Си Спенсера «Тела» и уже раздала главные роли. Одну из них получила 27-летняя израильская актриса Шира Хаас. Она сыграет одного из четырех детективов, расследующих одно и то же убийство в четырех разных периодах времени в Лондоне: 1890-х, 1940-х, 2010-х и постапокалиптическом 2050-м. Проект будет состоять из 8 серий.

Ранее Курсор сообщал, что актриса Шира Хаас рассказала о своей бабушке, пережившей Холокост. В 2020 году Хаас рассказала MTV, что ее бабушка, родившаяся в Венгрии, пережила Холокост, а ее дедушка выжил в Освенциме.