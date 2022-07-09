Израильская актриса получила главную роль в новом детективе Netflix

Популярная стриминговая платформа Netflix купила права на экранизацию детективного комикса Си Спенсера «Тела» и уже раздала главные роли. Одну из них получила 27-летняя израильская актриса Шира Хаас.

Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что актриса сыграет одного из четырех детективов, расследующих одно и то же убийство в четырех разных периодах времени в Лондоне: 1890-х, 1940-х, 2010-х и постапокалиптическом 2050-м. Проект будет состоять из 8 серий.

Помимо Ширы Хаас, в детективном сериале снимутся Стивен Грэм, Джейкоб Форчун-Ллойд, Кайл Соллер и Амака Окафор.

Грэм сыграет детектива Элиаса Мэнникса, Хаас перевоплотится в констебля Мейплвуд, Солер — в инспектора Хиллингхеда, а Форчун-Ллойд и Окафор предстанут в образах сержантов Уайтмана и Хасан соответственно.

Судя по представленной информации, авторы телепроекта сменят имена персонажей оригинального комикса. В связи с этим сложно сказать, какой из героев окажется в прошлом, а какой — в будущем.

Отметим, что актриса Шира Хаас дебютировала на телевидении в роли Рухами Вайс в драматическом сериале «Штисель» в 2013 году и обрела популярность. Также большую славу ей принесла главная роль в немецко-американском мини-сериале «Неортодоксальная» от Netflix.

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